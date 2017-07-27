1993 yılında kız arkadaşının 3 yaşındaki kızı Sheila Marie Evans'a tecavüz edip öldüren ve başka suç kayıtları da bulunan 43 yaşındaki Ronald Phillips, ABD'nin Ohio eyaletinde idam edildi.

ÖZÜR DİLEYİP GÖZYAŞI DÖKTÜ: PİŞMANIM

Phillips, idam masasında yatarken çocuğun ailesinden ve yakınlarından özür dileyip gözyaşı dökerek pişman olduğunu açıkladı. Daha sonra vücuduna zehir enjekte edilerek idam edilen adam, son sözlerinden 10 dakika sonra öldü.

"ONA YAPTIKLARIMI HAK ETMEMİŞTİ"

İdamı izlemek için kurbanın teyzesi ve üvey kardeşi de gelmişti. Ronald Phillips, "Yaptığım kötülüklerle yaşamak zorunda kaldığınız için özür diliyorum. Aradan geçen uzun yıllar boyunca kalbinizde beni affedecek gücü bulabilmeniz için dua ettim. Sheila Marie ona yaptıklarımı hak etmemişti, o şimdi Tanrı'nın yanında ve acı çekmiyor" diye konuştu.

Kurbanın teyzesi ise "Tanrı seni affetsin, üzgünüm ama ben affedebileceğimi sanmıyorum" dedi.

İDAMI ERTELENMİŞTİ

Ohio Valisi John Kasich, hırsızlık, öldürme ve küçük bir çocuğa tecavüz suçundan idam kararı verilen Ronald Phillips'in infazını, mahkûmun "Organlarımı bağışlamak istiyorum" demesi üzerine idamdan 18 saat önce aldığı kararla ertelemişti.

Phillips, yaptığı başvuruyla, diyalizdeki böbrek hastası annesine böbreğini, kalp hastası kız kardeşine ise kalbini bağışlamak istediğini açıklamıştı. ABD'de ilk kez karşılaşılan böyle bir talep karşısında şaşıran yetkililer, cezanın infazını durdurmuştu.

Kaynak: haberinburada