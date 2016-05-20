24 YAŞINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYI CANSU ORGANLARIYLA HAYAT OLDU
Ordu'da geçen Pazartesi günü beyin kanaması geçiren 24 yaşındaki Cansu Yüksel hayatını kaybetti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Cansu Yüksel 3 kişiye hayat oldu.
Ordu'da geçen Pazartesi günü, yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 24 yaşındaki Cansu Yüksel hayatını kaybetti.
ORGANLARI BAĞIŞLANAN CANSU 3 KİŞİYE HAYAT OLDU
Cansu Yüksel'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Uzman ekipler tarafından genç kızın karaciğeri ve iki böbreği operasyonla alındı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan araştırmalar sonucu Erzurum'da Karaciğer nakli bekleyen bir hastanın genç kızın bağışlanan organıyla dokusunun uyduğu tespit edildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen heyet, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata girdi ve genç kızın karaciğerini alarak ambulans helikopterle nakil bekleyen hastaya götürdü.
Cansu Yüksel'in bağışlanan 2 böbreğin ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2 hastaya nakledileceği belirtildi.
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