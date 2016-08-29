

Türk Silahlı Kuvvetlerince koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında son 24 saatte Cerablus ve civarındaki bölgede, teröristlere ait olduğu belirlenen 20 hedefin Fırtına obüsleriyle 61 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DAEŞ ile mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdüğü belirtildi.



Harekat kapsamında son 24 saatte Cerablus ve civarındaki bölgede, teröristlere ait olduğu belirlenen 20 hedefin Fırtına obüsleriyle 61 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu bildirilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.