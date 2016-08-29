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24 SAATTE 20 HEDEF 61 KEZ VURULDU


24 SAATTE 20 HEDEF 61 KEZ VURULDU
Tarih : 29 Ağustos 2016, 17:48
Puan Ver : 24 Saatte 20 Hedef 61 Kez Vuruldu(0/10)


Türk Silahlı Kuvvetlerince koalisyon güçlerine destek  vermek amacıyla başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında son 24 saatte  Cerablus ve civarındaki bölgede, teröristlere ait olduğu belirlenen 20 hedefin  Fırtına obüsleriyle 61 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta  başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan  kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesinin 51'inci maddesinde  yer alan meşru müdafaa hakkı ile BM'nin DAEŞ ile mücadeleye yönelik almış olduğu  kararlar çerçevesinde sürdüğü belirtildi.

Harekat kapsamında son 24 saatte Cerablus ve civarındaki bölgede,  teröristlere ait olduğu belirlenen 20 hedefin Fırtına obüsleriyle 61 atım  yapılarak tam isabetle vurulduğu bildirilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri,  bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu  konuda azami hassasiyeti göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.








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