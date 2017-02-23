Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında müdür, mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 24 eski TUSAŞ çalışanı gözaltına alındı.
kaynak:trthaber
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 24 eski TUSAŞ çalışanı gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında müdür, mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 24 eski TUSAŞ çalışanı gözaltına alındı.
kaynak:trthaber
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