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24 eski tusaş çalışanı fetö'den gözaltına alındı

24 ESKİ TUSAŞ ÇALIŞANI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 24 eski TUSAŞ çalışanı gözaltına alındı.

Tarih : 23 Şubat 2017, 14:31
Puan Ver : 24 Eski Tusaş Çalışanı Fetö'den Gözaltına Alındı(5/10)2



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında müdür, mühendis ve teknisyenlerin de bulunduğu 24 eski TUSAŞ çalışanı gözaltına alındı.



 



kaynak:trthaber









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