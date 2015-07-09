24 BİN ARDA FORMASI SATILDI!
Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın daha şimdiden 24 bin forması satıldı. Bu satışların yüzde 60'ı internet siparişiyle oldu. Bu satışın çok daha fazla artması bekleniyor.
Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın daha şimdiden 24 bin forması satıldı. Bu satışların yüzde 60'ı internet siparişiyle oldu. Bu satışın çok daha fazla artması bekleniyor.
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