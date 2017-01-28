Bitlis'te Kar 312 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
Nato Afganistan'da Deaş Komutanını Öldürdü
Meğer Keçiboynuzunda Mucize Saklıymış...
Elektrik Kontağından Çıkan Kıvılcım Taziye Evine Yaktı
Gine'deki Fetö Okuluna Ömer Halisdemir Anıtı
Bursaspor Tunahan Akdoğan'a Emanet
235 Bin Esnaf Kosgeb'i Bekliyor
Şeyma Subaşı'dan Şaşırtan İtiraf
Tek Kadınlarda Şampiyon Serena Williams Oldu
İngiltere Başbakanı May Türkiye De
Başbakan Yardımcısı Kaynak Tan Darbecileri İade Etmeyen ...
Bomba Yüklü Araçla Yakalanan Teröristler: Emri...
Van-Çatak Yolunda Ambulansın Üzerine Çığ Düştü
Reina Saldırganı Dakika Dakika Anlattı!
Halil İbrahim Pehlivan Adanaspor'da
Merve Hamile Mi? Arkadaşları Kafa Karıştırdı...
Silikon Vadisi'nde Savaş Hazırlığı
Putin'in Adamlarından Norveçli Bilimadamına İlginç Ziyaret!
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sürüyor
Merkez, Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihini Açıkladı

235 bin esnaf kosgeb'i bekliyor

235 BİN ESNAF KOSGEB'İ BEKLİYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Sicil affı çıktı, KOSGEB kredisi daha da önem kazandı. Yaklaşık 235 bin esnaf 50 bin TL'lik 0 faizli krediyi bekliyor" dedi.

Tarih : 28 Ocak 2017, 13:48
Puan Ver : 235 Bin Esnaf Kosgeb'i Bekliyor(8/10)8


Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sicil affına ilişkin kanun tasarısı TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaştı. 2016 yılı sonunda 0 faizli 3 yıl vadeli 50 bin liralık kredi için müracaat eden yaklaşık 250 bin kişiden 15 bini bu krediden faydalanmaya hak kazanmıştı. Şimdi geri kalan 235 bin kişiden şartı tutan tüm esnafın faydalanacağını Başbakan Binali Yıldırım'ı Çankaya Köşkü'nde ziyaretimiz sırasında açıkladı. Şimdi esnafımız kredinin kullandırılması için başvuruların bir an önce başlamasını bekliyor" dedi.



'ESNAFIMIZIN GÖZÜ KULAĞI KOSGEB'TE'



Anayasa oylamasının ilk turundan hemen sonra Sicil affına ilişkin kanunun çıktığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkârımızın beklediği sicil affı çıktı. Şimdi sırada KOSGEB kredileri var. 235 bin esnafımız Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın verdiği müjdenin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. Sicil affından yararlanabilmek için bankalara olan borçların 6 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bunun için de KOSGEB kredilerinin önemi daha da arttı" diye konuştu.



"KOSGEB KREDİSİ CANSUYU OLACAK"



Esnaf ve sanatkârları yakından ilgilendiren Sicil affına ilişkin kanunun çıkması ve şimdi de KOSGEB kredilerine ilişkin kanunun çıkarılması ve uygulamaya konulması ile piyasaların rahatlayacağını belirten Palandöken, "2016 yılında yaklaşık 235 bin esnaf 50 bin liralık 0 faizli kredi için müracaat etmiş ama olumsuz sonuçla karşılaşmıştı. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da belirttiği gibi hak eden ve şartları tutan herkese 50 bin liralık 0 faizli kredinin verilmesi ile piyasalar rahatlayacak ve ekonomiye can suyu olacak. Böylece hem esnafımız sıkıntıdan kurtulacak hem de piyasaya sıcak para girişi ile sağlanmış olacak. Esnafımız merak etmesin 50 bin TL'lik 0 faizli krediye ilişkin çalışmaları yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 235  Bin  Esnaf  Kosgeb  İ  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER