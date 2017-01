Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sicil affına ilişkin kanun tasarısı TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaştı. 2016 yılı sonunda 0 faizli 3 yıl vadeli 50 bin liralık kredi için müracaat eden yaklaşık 250 bin kişiden 15 bini bu krediden faydalanmaya hak kazanmıştı. Şimdi geri kalan 235 bin kişiden şartı tutan tüm esnafın faydalanacağını Başbakan Binali Yıldırım'ı Çankaya Köşkü'nde ziyaretimiz sırasında açıkladı. Şimdi esnafımız kredinin kullandırılması için başvuruların bir an önce başlamasını bekliyor" dedi.







'ESNAFIMIZIN GÖZÜ KULAĞI KOSGEB'TE'







Anayasa oylamasının ilk turundan hemen sonra Sicil affına ilişkin kanunun çıktığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkârımızın beklediği sicil affı çıktı. Şimdi sırada KOSGEB kredileri var. 235 bin esnafımız Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın verdiği müjdenin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. Sicil affından yararlanabilmek için bankalara olan borçların 6 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bunun için de KOSGEB kredilerinin önemi daha da arttı" diye konuştu.







"KOSGEB KREDİSİ CANSUYU OLACAK"







Esnaf ve sanatkârları yakından ilgilendiren Sicil affına ilişkin kanunun çıkması ve şimdi de KOSGEB kredilerine ilişkin kanunun çıkarılması ve uygulamaya konulması ile piyasaların rahatlayacağını belirten Palandöken, "2016 yılında yaklaşık 235 bin esnaf 50 bin liralık 0 faizli kredi için müracaat etmiş ama olumsuz sonuçla karşılaşmıştı. Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da belirttiği gibi hak eden ve şartları tutan herkese 50 bin liralık 0 faizli kredinin verilmesi ile piyasalar rahatlayacak ve ekonomiye can suyu olacak. Böylece hem esnafımız sıkıntıdan kurtulacak hem de piyasaya sıcak para girişi ile sağlanmış olacak. Esnafımız merak etmesin 50 bin TL'lik 0 faizli krediye ilişkin çalışmaları yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.







kaynak:sabah