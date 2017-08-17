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230 Kiloluk Cuma, Ayağa Bile Kalkamıyor

230 KİLOLUK CUMA, AYAĞA BİLE KALKAMIYOR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 230 kilo ağırlığındaki 47 yaşındaki Cuma Yıldız, "Obezite hastasıyım. Fakirlik nedeniyle tedavi olamadım. 25 yıldır evde sürünerek bir hayat yaşıyorum." dedi.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : 230 Kiloluk Cuma, Ayağa Bile Kalkamıyor(7/10)3

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 230 kilo ağırlığındaki 47 yaşındaki Cuma Yıldız, "Obezite hastasıyım. Fakirlik nedeniyle tedavi olamadım. 25 yıldır evde sürünerek bir hayat yaşıyorum. Üvey annem ile birlikte çaresizce yaşıyoruz." dedi.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Esentepe Mahallesi 350 Sokak'ta yaşam mücadelesi veren Cuma Yıldız, 25 yıldır obezite hastalığı yüzünden hayatının çekilmez bir hal aldığını söyledi. Üvey annesiyle eşyasız bir evde zor şartlarda yaşayan Cuma Yıldız, 230 kiloluk ağırlığı ile günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

"ÇOK AMA ÇOK ZOR DURUMDAYIM"

1990 yılında 70 Kilo olarak askere gidip 90 kilo olarak geldiğini anlatan Cuma Yıldız, sıkıntılarını şöyle anlattı:

"Uzun yıllar oldu evimden dışarı çıkamıyorum. Çaresizlik içerisinde devletin uzatacağı eli bekliyorum. Obezite hastasıyım. Fakirlik nedeniyle tedavi olamadım. 25 yıldır eve mahküm olarak sürünerek bir hayat yaşıyorum. Kimsem yok. Üvey annem ile birlikte çaresizce yaşıyoruz. Burada yeğenimizin eşi sağ olsun bütün yadımları yapıyor, ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyor ama olmuyor. Ben devletime ve doktorlara sesleniyorum. Allah rızası için bana el uzatın, tedavi olmak istiyorum. Çok ama çok zor durumdayım."

"DEVLETİN VERDİĞİ MAAŞ YETMİYOR"

Kendi evinin önünü göremeyen ve sokağa çıkamayan Cuma Yıldız, çıktığında ise kendisiyle dalga geçildiğini söyledi.

Üvey anne Meryem Yıldız da "Ben de çok kötü durumdayım. Hiçbir şeyimiz yok. 3 ayda bir devlet maaş veriyor ama yetmiyor. Ev kirası, elektrik, su, çok sıkıntı yaşıyoruz. Evimizin içerisinde eşya yok. İnşallah bizlere de sahip çıkarlar" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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