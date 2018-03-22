Rizeli 23 yıldır çocuk hasreti çeken Er ailesi Giresun'da tüp bebek tedavisiyle mutlu sona ulaştı. Er ailesi üçüz bebeklerinin isimlerini Recep, Tayip, Erdoğan olarak verdi.

23 YILLIK ÇOCUK HASRETLERİ SONA ERDİ

23 yıldır çocuk hasreti çeken ailenin üçüz bebek sevinci. Rizeli 23 yıllık çiftin çocuk hasreti tüp bebek tedavisi ile mutlu sona ererken, yeni doğan üçüz bebeklere ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimleri verildi.

ER AİLESİ, ÜÇÜZ BEBEK SAHİBİ OLDU

Rizeli Ali Er (53) ile Meliha Er (45) çifti 23 yıllık evli. Yıllardır çocuk hasreti çeken aile 2 defa denedikleri tüp bebek yöntemi başarısız oldu. Ailenin son tüp bebek denemesi başarılı sonuçlandı. Hamileliğin 3. ayında ultrason ile anne karnına bakıldığında 23 yıllık çocuk özlemi çeken ailenin mutlulukları 3'e katlandı. Hem şaşkın olan aile ham de üçüz bebekleri olacakları için mutluluk yaşadılar.

ÇOCUKLARA CUMHURBAŞKANI'NIN İSMİ VERİLDİ

Doğuma 40 gün kala doğum sancıları artan anne Rize'deki hastanede kuvöz sıkıntısında dolayı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne burada doktorların üstün başarısı sonucu üçüz bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Anne ve baba üçüz çocuklarına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi.

"ALLAH OLMAYANLARA DA NASİP ETSİN"

23 yıl beklediği babalık duygusunu üçüz çocukları ile yaşayan Ali Er, "23 yıl sonra olan çocukların duyguları anlatılmaz. Çok sevinçli ve mutluyuz. Cenabı Allah 23 yıl sonra bizi evlat sahibi etti Allah olmayanlara da nasip etsin. Rize'de kuvöz sıkıntısı olduğundan bize sisi Giresun'a gönderelim orada boş yer bulunur dediler ve buraya gönderdiler. Burada doğdular ama çok şükür kuvöze gerekte kalmadı" dedi.

"İSİMLERİ DOĞMADAN KOYULDU"

Üçüz erkek bebeklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini veren Er, "İsimleri çocuklar doğmadan evvel biz niyet etmiştik. Eğer 3'ü erkek olursa Recep, Tayyip, Erdoğan koyacağız diye şayet biri kız olursa kızın adını da Emine koyacaktım. Cenabı Allah 3'ünüde erkek verdiğinden Recep, Tayyip, Erdoğan koydum isimlerini. Biz zaten Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Türkiye'nin lideridir. İnşallah bizim çocuklar onun kadar olmasa bile en azından onun yolunda gitsinler Türkiye'ye faydalı olurlar inşallah" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İSTEDİĞİ 3 BEBEĞİ RABBİM BİZE VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk çağrısını hatırlatan anne Meliha Er ise, "Hamd olsun güzel bir Cumhurbaşkanımız var. Onun kadar olmasalar da iyi olurlar inşallah. O kuran okurken biz televizyon karşısında ağlıyoruz. O liderimizin bir parmağı kadar olurlar ise bizi memnun edecek evlatlarımız hamd olsun. Ondan o isimleri koyduk. Bu bambaşka bir duygu anlatılmaz yaşanır. 23 sene bekledik 3. denemede rabbim üçüzler verdi hiç beklemediğimiz anda. Cumhurbaşkanımızın istediği 3 bebeği rabbim bize verdi bizde onun ismini verdik Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Hastanemiz içinse buraya geldik buradan çıkmak istemiyoruz o kadar bizi memnun ettiler. Hocalarımız olsun, hemşirelerimiz olsun hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hastaneden yapılan açıklamada ise aynı gün Rize'den iki ailenin üçüz bebek doğumu için Giresun'a sevk edildiği ifade edildi.

Hastaneden yapılan açıklama ise şöyle:

"112 komuta merkezinden gelen haberle birlikte Rize'den tüp bebe tedavisi sonucu üçüz gebe kalan iki hastanın 3. Basamak yeni doğan yoğun bakım gerekliliği olabileceği düşüncesiyle doğum için Giresun'a gönderilmek istendiği bilgisi hastanemiz yeni doğan sorumlu hekimi Yrd. Doç. Dr Muhammet Bulut'a ulaştı. Rize ve Trabzon'da yeni doğan yoğun bakım yeri olmadığından Dr. Bulut hastaların yoğun bakıma kabul edileceğini 112 komuta merkezine bildirdi. Hastane Başhekimi Uz. Dr. Azime Bulut'un kadın doğum uzmanları ile görüşmesinden sonra hastalar hastanemize kabul edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Uğur Çobanoğlu tarafından başarılı iki operasyonla üç kız ve üç erkek bebek dünyaya getirildi. 23 yıllık evli olan Er ailesinin ilk çocukları olan üç erkek bebekten Recep 2 kilo 600 gram, Tayyip 2 kilo 300 gram, Erdoğan ise 2 kilo 460 gram olarak ailenin kucağına verildi" denildi.

Kaynak: haberinburada