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23 YILLA YARGILANAN İSTİSMAR SANIĞI SERBEST BIRAKILDI


23 YILLA YARGILANAN İSTİSMAR SANIĞI SERBEST BIRAKILDI
Tarih : 14 Kasım 2016, 12:32
Puan Ver : 23 Yılla Yargılanan İstismar Sanığı Serbest Bırakıldı(6/10)8


Diyarbakır'da, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 23 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 18 yaşındaki D.Ö., kaçma, gizlenme veya delilleri karartması konusunda somut olguların bulunmayışı gerekçesiyle, 7 ay tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada tahliye edildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, merkez Bağlar İlçesi'nde lise öğrencisi N.S., arkadaşı tarafından 18 yaşındaki erkek öğrenci D.Ö. ile 14 Nisan 2016 günü tanıştırıldı. İki öğrencinin bir süre görüşüp arkadaşlık ettiğini belirten savcı, suç tarihinde şüpheli ve mağdurun okul çıkışında buluştuğunu, D.Ö.'nün ilaç vereceğini bahane ederek kızı bir arkadaşının evine götürdüğünü kaydetti. Savcı, D.Ö.'nün burada N.S.'yi zorla eve sokarak kapıyı arkadan kilitleyip cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.



 



kaynak:sonhaber








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