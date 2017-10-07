Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "Boğaz Köprüsü" olarak nitelendirilen, Türkiye'nin en uzun üçüncü asma köprüsü Nissibi, Şanlıurfa ve Adıyaman arasındaki ulaşımı kolaylaştırıyor.

Siverek-Kahta karayolunda ulaşımı sağlayan köprünün, Atatürk Barajı'nın suları altında kalması üzerine Fırat Nehri'nden karşıya geçmek için yıllarca kısıtlı ve saatler süren feribot seferiyle yetinmeye çalışan sürücüler, Nissibi Köprüsü'nün açılmasıyla rahatladı.

SAATLER SÜREN YOL 5 DAKİKA İNDİ

Önceki yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sunulan köprü, doğu illerinden batıya giden otobüs firmalarının da tercih ettiği güzergah haline geldi.

Feribotla saatler süren yolu 5 dakikaya indiren Güneydoğu Anadolu'nun "Boğaz Köprüsü", bölge kentlerinin ulaşım, ekonomi ve turizmine de ciddi katkı sunuyor.

DUBLE YOLLARLA DESTEKLENİYOR

Nissibi Köprüsü sayesinde doğu illerinden batıya gitmek isteyen sürücüler, Şanlıurfa'ya uğramadan yola devam ediyor. Özellikle hafta sonu yoğunluğun arttığı köprüye ulaşımı daha da hızlandıracak duble yollar inşa ediliyor.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprü yapılmadan önce sürücülerin büyük sıkıntı yaşadığını ve tek feribotla yüzlerce aracın taşındığını söyledi.

Yılmaz, köprünün sürücüleri oldukça rahatlattığını ve gün geçtikçe daha çok aracın geçmeye başladığını anlattı.

"ADIYAMAN VE DİYARBAKIR DİREKT BİRİBİRİNE BAĞLANACAK"

"Resul Yılmaz, köprünün yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerine Siverek halkı adına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Nissibi, doğuyla batıyı birbirine bağlayan güzergah üzerinde inşa edilmiş bir köprü. Bu nedenle de çok tercih ediliyor ve gün geçtikçe daha fazla kullanılıyor. Buradaki ulaşımı daha da hızlandıracak yollar da inşa ediliyor. Örneğin, Adıyaman ile Diyarbakır'ı direkt birbirine bağlayacak olan devlet yolu var. Daha önce yol dardı, standartlara uygun değildi, hamdolsun, ihalesi yapıldı, şu anda yapım aşamasında, birinci sınıf kalitede duble yol yapılıyor. Bu yol tamamlandığında öyle inanıyorum ki daha fazla ulaşımda kullanılacak ve büyük otobüs firmalarının rağbet göstereceği bir yol haline gelecek."

MOLA YERİ İÇİN SOSYAL TESİS ÇALIŞMASI VAR

Köprünün daha aktif olması ve bu güzergahı kullanan vatandaşların dinlenmesi için çok amaçlı tesis yapmaya başladıklarını vurgulayan Yılmaz, kısa süre içinde bunları tamamlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu alanın doğal güzellikleriyle de dikkati çektiğini dile getirerek, "Köprünün Siverek tarafında 45 bin metrekarelik bir sosyal tesisimizin çalışması var. Burası bittiğinde insanlar hem o yolu rahatlıkla kullanabilecekler hem de mola verebilecekler. Bu bölge özellikle keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleriyle çok güzel bir geçiş noktasında bulunuyor." dedi.

SÜRÜCÜLER ÇOK MEMNUN

Sürücülerden Erdal Temir de köprüyü sık kullandığını ifade ederek, yolun faaliyete geçmesiyle vatandaşların günlük hayatının önemli ölçüde rahatlatıldığını ve uzun süren ulaşımın 3-5 dakikaya indiğini vurguladı.

Önceleri bu anlamda çok sıkıntı çektiklerini anlatan Temir, "Köprü yapılmadan önce feribotla karşıdan karşıya geçmek için ücret ödüyorduk, haydi onu da geçtik, saatlerce sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Artık bunlar ortadan kalktı, ücret ödemeden, beklemeden kısa süre içinde karşıya geçebiliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Minibüs şoförü Abdülkadir Güzel de hafta sonları Şanlıurfa'dan Adıyaman'a çok sayıda yolcu götürdüğünü belirterek, köprü sayesinde büyük bir yükten kurtulduklarına dikkati çekti.

Kaynak: haberinburada