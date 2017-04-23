23 NİSAN KUTLAMALARINDA PATLAMA !
Batman'da 23 Nisan kutlamalarında balonlar patladı, gösteriler iptal edildi.
2 KİŞİNİN SAÇLARI YANDI
Batman'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi. Balonların patlaması sonrasında yaşanan panik üzerine bir kişi de bayılarak, hastaneye kaldırıldı.
VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri saat 10.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda başladı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Şevket Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kamu görevlileri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldığı etkinlikler, halay çekilmesi ve dans gösterisi ile başladı. Öğrencilerin halay çekmesi sırasında, gösterilerileri izleyen vatandaşların bulunduğu yere iple bağlanan ve havada olan Türk bayraklı balonlar, sıcağın etkisiyle alev alarak patlamaya başladı. Havadan düşen parçaların üzerine düştüğü iki kadının saçları ve elbiseleri yanarken, balonların patlaması üzerine vatandaşlar arasında panik yaşandı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar