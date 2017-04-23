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23 NİSAN KUTLAMALARINDA PATLAMA !


23 NİSAN KUTLAMALARINDA PATLAMA !
Tarih : 23 Nisan 2017, 13:52
Puan Ver : 23 Nisan Kutlamalarında Patlama !(8/10)5


 Batman'da 23 Nisan kutlamalarında balonlar patladı, gösteriler iptal edildi.



2 KİŞİNİN SAÇLARI YANDI



Batman'da, Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinin gösterileri, havada tutulan Türk bayraklı balonların patlaması ve 2 kişinin saçlarının yanması üzerine Vali Ahmet Deniz tarafından iptal edildi. Balonların patlaması sonrasında yaşanan panik üzerine bir kişi de bayılarak, hastaneye kaldırıldı.



VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI



Batman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri saat 10.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda başladı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Şevket Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz, kamu görevlileri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldığı etkinlikler, halay çekilmesi ve dans gösterisi ile başladı. Öğrencilerin halay çekmesi sırasında, gösterilerileri izleyen vatandaşların bulunduğu yere iple bağlanan ve havada olan Türk bayraklı balonlar, sıcağın etkisiyle alev alarak patlamaya başladı. Havadan düşen parçaların üzerine düştüğü iki kadının saçları ve elbiseleri yanarken, balonların patlaması üzerine vatandaşlar arasında panik yaşandı.



 



 



 



 



kaynak:haberler








Etiketler: 23  Nisan  Kutlamalarında  Patlama      haber

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