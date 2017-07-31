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23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
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23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu

23 MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU! KANADA'NIN TALİHLİSİ, 2. KEZ LOTOYU TUTTURDU

Kanadalı emekli Jules Parent, dokuz yıl aradan sonra ikinci kez lotoyu tutturdu. 23 milyonda bir ihtimali gerçekleştiren 69 yaşındaki adam, bu kez 1 milyon 222 bin Kanada doları kazandı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu(8/10)4

Dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan 69 yaşındaki emekli Jules Parent, geçtiğimiz hafta internet üzerinden 3.20 dolara oynadığı Quebec Lotosu'yla 1 milyon 222 bin 069 Kanada doları (3 milyon 47 bin TL) kazandı.

2008'DE DE KAZANMIŞTI

23 milyonda bir gerçekleşebilecek bir olaya imza atan Parent'ın 2008'de oynadığı bir şans oyunundan 1 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

KAZANDIĞI PARAYLA EV İNŞA EDECEKMİŞ

"Şanslı bir günde doğmuşum" diye konuşan talihli adam, hafta içinde para çekini alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Kumar oynamanın, balığa çıkmak, yürümek ve avlanmak gibi vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirten Jules Parent, kazandığı parayla yeni bir ev inşa etmeyi planladığını söyledi. Parent, "Ancak bir şato gibi değil, modern tarzda olacak" açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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