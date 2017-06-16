

Kwan Wai-ming adlı işadamı, şehrin merkezindeki bir park yeri için 5.8 milyon Hong Kong doları (2.3 milyon lira) ödedi. Huarong Yatırım adlı şirketin CEO'su olan Kwan Wai-ming'in satın aldığı park yerinin, ortalama bir araç park yerinden yüzde 40 daha geniş olduğu, yani 17.5 metre kare boyutuna sahip olduğu öğrenildi.



Park yerinin, 48 katlı bir apartman kompleksinde bulunduğu, 58 yaşındaki işadamının 2014'te söz konusu binadan iki daire satın alarak 88 milyon Hong Kong doları (39 milyon lira) ödeme yaptığı kaydedildi. Aynı işadamı ekim ayında da yine Hong Kong'daki bir park yeri için 4.8 milyon Hong Kong doları (2.17 milyon lira) ödemişti.











kaynak:Sabah