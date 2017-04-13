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23 asker fetö'den tutuklandı

23 ASKER FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 askerden 23'ü tutuklandı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 11:00
Puan Ver : 23 Asker Fetö'den Tutuklandı(9/10)6


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 85 askerden 27'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 27 askerden A.Ş., B.G., C.E., E.Z., E.B., E.M., E.C., E.H.A., F.Z., H.Y., H.M., K.A., M.D., M.A., M.A., M.B., M.G., O.Ö., Ö.Y., S.Y., Ş.İ., Z.G. ve M.F.B., tutuklanırken 4 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








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