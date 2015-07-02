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22'NCİ YILINDA MADIMAK ANMASI


22'NCİ YILINDA MADIMAK ANMASI
Tarih : 02 Temmuz 2015, 10:17
Puan Ver : 22'nci Yılında Madımak Anması(6/10)3


Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamında kente gelen davetlilerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 22'nci yıldönümü kapsamında, yarın yapılacak anma programı için kentte tedbirler artırıldı. Anma etkinlikleri sırasında herhangi bir olay yaşanmaması için polis ekipleri alarma geçirildi. Anma etkinliği kapsamında yürüyüşün yapılacağı güzergah üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, Meçhul Asker Sokak, İstasyon Caddesi, 50.Yıl Kavşağı Cumhuriyet Meydanı arası, Atatürk Caddesi 'nin bir bölümü ile Hikmet Işık Caddesi'nin bir bölümünü sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatılacak. Güzergah üzerindeki geçiş noktaları ile otel civarında ise toplamda 2 bin 800 polis görevlendirilecek.



Buluşma noktası Madımak



Anma etkinlikleri sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi kentte Valilik ve Belediye öncülüğündeki protokol üyeleri eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, olayda ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bırakacak. Alevi Dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılacağı büyük anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'nde toplandıktan sonra, Mevlana Caddesi üzerinden yürüyüşe geçerek kent meydanını takiben eski Madımak Oteli'nin bulunduğu, eski Belediye Sokak önüne gelecek. Burada anma programı gerçekleştirilecek. Gruplar bu yıl da eski Madımak Oteli binasının utanç müzesi olması isteklerini tekrarlayacak. CHP ve HDP'den 100'e yakın milletvekilinin anma programına katılması bekleniyor.








Etiketler: 22  Nci  Yılında  Madımak  Anması    haber

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