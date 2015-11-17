

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece geç saatlerde Mısır'da düşen yolcu uçağıyla ilgili, FSB Başkanı Bortnikov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Dış İstihbarat Servisi Başkanı Mihail Fratkov ile biraraya geldi.



Rus Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Alexander Bortnikov Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı toplantıda, uçağın terörist bir eylem sonucu düştüğünden emin olduklarını belirtti.



Bortnikov açıklamasında, uçağın düşmesine el yapımı bombanın neden olduğunu söyledi. Bombanın 1 kilogramlık TNT patlayıcıyla eşdeğer kuvvette olduğu ifade edildi.