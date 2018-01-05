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222 milyon euroluk isim, uzatmalı sevgilisiyle dudak dudağa!

222 MİLYON EUROLUK İSİM, UZATMALI SEVGİLİSİYLE DUDAK DUDAĞA!

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Bruna Marquezine ile yat partisinde dudak dudağa görüntülendi.

Tarih : 05 Ocak 2018, 01:10
Puan Ver : 222 Milyon Euroluk İsim, Uzatmalı Sevgilisiyle Dudak Dudağa!(10/10)6

222 milyon euroluk bonservis ücretiyle futbol tarihine geçen, yıllık 57 milyon euro ile de dünyanın en çok kazanan futbolcusu olan Neymar, arkadaşlarıyla çıktığı yat partisinde sevgilisi Bruna Marquezine ile görüntülendi.

PARTİDE EĞLENCENİN DİBİNE VURDULAR

25 yaşındaki ünlü futbolcu ve oyuncu sevgilisi, Fernando de Noronha'da düzenlelen yat partisinin keyfini çıkarırken arkadaşlarıyla da bol bol eğlendi.

5 YILLIK İLİŞKİLERİNİ NOKTALAMIŞLARDI

Ağustos ayında 5 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan, hatta sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları temizleyen çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı. Brezilya basınına göre ayrılığın sebebi yıldız futbolcunun bir dargın bir barışık olduğu 5 yıllık sevgilisine evlenme teklifi etmesiydi.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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