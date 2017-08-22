222 MİLYON EURO YETMEDİ, BİR DE ÜSTÜNE MAHKEMEYE VERDİLER
Barcelona, 222 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ı 8.5 milyon Euro tazminat nedeniyle mahkemeye verdi.
KONTRATA UYMAMIŞ
Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kontrat şartlarına uymadığı için yıldız oyuncu Neymar'dan 8.5 milyon Euro istediklerini ve oyuncuyu mahkemeye verdiklerini açıkladı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada Neymar'ın sözleşmesinde geçen sezon bulunan maddeler nedeniyle 8.5 milyon Euro istendiği belirtildi.
Konu hakkında henüz Paris Saint-Germain ve Neymar cephesinden bir açıklama gelmedi.
Kaynak: haberinburada
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