Barcelona, 222 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ı 8.5 milyon Euro tazminat nedeniyle mahkemeye verdi.

KONTRATA UYMAMIŞ

Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kontrat şartlarına uymadığı için yıldız oyuncu Neymar'dan 8.5 milyon Euro istediklerini ve oyuncuyu mahkemeye verdiklerini açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Neymar'ın sözleşmesinde geçen sezon bulunan maddeler nedeniyle 8.5 milyon Euro istendiği belirtildi.

Konu hakkında henüz Paris Saint-Germain ve Neymar cephesinden bir açıklama gelmedi.

Kaynak: haberinburada