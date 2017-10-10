İskoçya Liginde Inverness forması giyen 22 yaşındaki Liam Polworth, kendisini oyundan alan hocasına yedek kulübesinde saldırdı.

İskoçya Liginde oynanan maç, sahalarda ender görülen olaylara sahne oldu.

Inverness takımının yıldızı Liam Polworth inanılmaz bir şekilde kendi hocasına yumruk atmaya çalıştı. Oyundan alınmasına sinirlenen İskoç futbolcu, yardımcı koç Scott Kellacher'ın üzerine yürüyerek yumruk salladı. Peterhead karşısında 3-0 galip durumdayken kenara alınan 22 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesindekiler tarafından güçlükle durduruldu.

MAÇI 3-0 KAZANDILAR

Maçın ilk bölümünde Polworth'ün golüyle öne geçen Inverness, Riccardo Calder ve Daniel Mackay'in golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Geçtiğimiz sezon İskoç Premier Ligi'nden düşen Inverness için bu yıl da işler iyi gitmiyor. Takım sondan ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada