ABD'de camiye gitmekte olan 17 yaşındaki kızın yolunu keserek önce tecavüz eden sonra da öldüren 22 yaşındaki Amerikalı, kızın cesedini gölete attı.

Amerika'nın Virginia eyelatinde, 17 yaşındaki kıza sadece müslüman olduğu için saldıran, tecavüz edip öldüren Amerikalı idamla karşı karşıya...

RESTORANDA KIZLARLA KAVGA ETTİKTEN SONRA TAKİP ETTİ

Amerikalı Darwin restoranda yemek yiyen 15 müslüman kızla kavga ettii. Kızlar daha sonra restoranttan çıkıp camiye doğru giderken Darwin arabası ile kızları takip etti ve bir otoparkta kızlara saldırdı.

17 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ

Yakaladığı 17 yaşındaki Hassanen'i beyzbol sopası ile dövüp arabası koyup kıza tecavüz ettikten sonra öldürüp cesedini bir gölete attı.

"KIZ SADECE MÜSLÜMAN OLDUĞU İÇİN SALDIRIYA UĞRADI"

Darwin, kızlara saldırdığı ilk yere geri dönünce kızlardan biri kendisini tanıyıp polise haber verdi. Gözaltına alınan cani, polise kızı attığı yeri gösterdi. Polis kızın sadece müslüman olduğu için saldırıya uğradığını söylerken ABD'nin bir çok yerinde müslüman kıza destek gösterileri yapıldı.

CANİ, İDAMLA YARGILANIYOR

Darwin'nin adam kaçırma, tecavüz ve cinayet suçlamarı ile yargılandığını söyleyip daha fazla bilgi vermeyen dava vekili Attorney Raymond Morrogh konu ile ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Davanın görüldüğü Fairfax şehrinde 2011 yılından beri ilk defa bir adam idam ile yargılanıyor.

Kaynak: haberinburada