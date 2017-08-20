İçişleri Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazetesi'nde; Jandarma Genel Komutanlığı, Mülki İdare Amirleri ve Emniyet Müdürleri Atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Müdürleri Kararnamesi" ile 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü'nün yerleri değişti.

10 İL EMNİYET MÜDÜRÜ İLK DEFA GÖREVE ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Müdürleri Kararnamesi" ile 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile 22 İl Emniyet Müdürü'nün yerleri değişti. 10 İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi olarak merkeze alınırken, 4 İl Emniyet Müdürü de merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi ve 8 İl Emniyet Müdürü'nün yerleri değiştirildi.

10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken, 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı.

Açıklamada "Yine aynı tarihli İçişleri Bakanı onayı ile 3 Polis Okulu Müdürü ile merkezdeki 7 Birim Amirinde değişiklik yapılmıştır" ifadesi kullanıldı.

OSMAN AK BURSA'YA

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ise yeni kararname ile Bursa'ya atandı. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise Adana Emniyet Müdürü olarak atandı. Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı merkeze alınırken yerine ise Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya atandı.

PROTOKOL KAVGASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası güreş şenliklerinde protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz ile yaşanan arbede ile gündeme gelen Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik'te Polis Başmüfetişi olarak merkeze alındı. Çelik, olayların ardından İçişleri Bakanlığı'na başvurarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmesini talep ederek, yıllık izne ayrılmıştı. Çıkan arbedede protokolde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'ta ezilme tehlikesi geçirmiş ve şenliği terk etmişti. Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Mehmet Erduğan atandı.

EGM'DE DE YENİ DÖNEM

EGM'de de kritik değişikliklere gidildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımıcısı Servet Yıldız ile merkeze alınan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz'in yerine de atama yapıldı.

ARİF ÇETİN JANDARMA GENEL KOMUTANI OLDU

Atama kararlarına göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Orgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma Genel Komutanlığı'na, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş ise Korgeneralliğe terfi ettirilerek Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na atandı.

300 MÜLKİ İDARE AMİRİ YER DEĞİŞTİRDİ

Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi ile 300 Mülki İdare Amiri'nin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında; 45 Vali Yardımcısı Kaymakamlığa atanırken, büyük illere de birer kadın Vali Yardımcı ataması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada "Önem arz eden ilçelere ataması gerçekleştirilen Mülki İdare Amirleri mesleğinde temayüz etmiş, tecrübeli meslek mensupları arasından atanmıştır" denildi.

İşte atama listesi:

Kaynak: haberinburada