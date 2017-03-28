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22 İLDE FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR


22 İLDE FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Tarih : 28 Mart 2017, 11:50
Puan Ver : 22 İlde Fetö Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var(10/10)7


Mersin, Adana, Bursa ve Konya savcılıklarının başlattığı soruşuturmalar kapsamında 23 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgüte ait dernek ile vakıflara üyelikleri  bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması için  operasyon başlattı.  



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç  edilen öğretmenler ile avukat ve güvenlik görevlilerinin de olduğu 23 kişi  gözaltına alındı.    Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.D, A.Y, A.D, B.Ç, B.B, E.K.F,  H.D, H.D, K.Ö, K.D, K.D, M.D, M.H.C, M.C, N.K, R.Ç, S.Y, Z.Ç, C.M, E.F, İ.Ç, N.A.  ve R.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Firari 9 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



 



kaynak:milliyet








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