22 GÜNDÜR KAYIP KADININ CESEDİ BULUNDU
Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Esentepe Köyü'nde 22 gün önce kaybolan 51 yaşındaki Selma Köse'nin ormanlık alanda cesedi bulundu.
Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Esentepe Köyü'nde 22 gün önce kaybolan 51 yaşındaki Selma Köse'nin ormanlık alanda cesedi bulundu.
22 Gündür Kayıp Kadının Cesedi Bulundu
Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Esentepe Köyü'nde 22 gün önce kaybolan 51 yaşındaki Selma Köse'nin ormanlık alanda cesedi bulundu.
Pınarbaşı'nın Esentepe Köyü'nde ormanlık alanda bugün sabah saatlerinde mantar toplayan Sabire Köse, koku alan köpeğinin peşinden gittiğinde kadın cesediyle karşılaştı. Sabire Köse, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı incelemede cesedin, geçen 14 Mayıs hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Selma Köse'ye ait olduğu belirlendi.
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