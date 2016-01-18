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22 bin çift, yetim maaşı için anlaşmalı boşanmış

22 BİN ÇİFT, YETİM MAAŞI İÇİN ANLAŞMALI BOŞANMIŞ

Baba ya da annesini kaybeden on binlerce bekâr kadın, devletten 900 ile 2 bin TL arasında yetim aylığı alıyor. SGK ise yaptığı ani denetimlerde, 22 bin çiftin bu maaş için resmi olarak boşandığını ancak birlikte yaşamaya devam ettiğini ortaya çıkardı

Tarih : 18 Ocak 2016, 09:19
Puan Ver : 22 Bin Çift, Yetim Maaşı İçin Anlaşmalı Boşanmış(9/10)10


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim aylıklarındaki usulsüzlüklerin peşini bırakmıyor. Denetimlerde, Türkiye genelinde 22 bin kadının devletten yetim maaşı alabilmek için anlaşmalı olarak boşandığı ancak ‘evliliklerinin devam ettiği' belirlendi. İzmir'de ise bu iddiaya ilişkin 7 bin ihbar geldi, 3 bini incelendi ve bin 700 çiftin bu şekilde resmi olarak boşandığı saptandı. SGK denetmenleri, polis eşliğinde boşanan kadınların kapısını çaldı. Eve giren ekipler erkek ayakkabısı, vitrin ve masa üzerinde bulunan fotoğraflara bakarak, evde kocanın yaşayıp yaşamadığını belirlemeye çalıştı. Bu yönde bilgiye ulaşılması durumunda çift hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Maaşları kesilerek, ödenenlerin de geri alınması için dava açıldı.



İHBARCI ANNE VE KARDEŞ



Anlaşmalı boşanmaları ihbar edenlerin çoğunun ise maaşları düşen anne ve kız kardeşler olduğu ortaya çıktı. Eşinden ayrılan bir kadın yetim aylığı aldığında, annesi ve kız kardeşlerinin aldığı maaşlarda da düşüş oluyor. Maaşı düşen anne ve kardeşler ‘Alo 170'i arayıp ihbarda bulunuyor. İhbarcılar, kocanın eve ne zaman geldiğini ve hangi saatlerde çalıştığını da bildirerek, yakalanması için yardımcı oluyor.



Denetmenler, anlaşmalı boşanmaların yanı sıra maaş alabilmek için özellikle genç kadınların 70-80 yaşındaki akrabaları ile evlilik yaptığını da tespit etti. Sahte evliliklerin iptali ve maaş kesintisi için dava açıldı.



 








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