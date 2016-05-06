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2.144 hedef vuruldu 1.172 ışid'li öldü

2.144 HEDEF VURULDU 1.172 IŞİD'Lİ ÖLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri verilerine göre, Türkiye Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadelede, 2 bin 144 hedefi vurdu, 19 hava harekâtı gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda bin 172 IŞİD militanı öldürüldü

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:31
Puan Ver : 2.144 Hedef Vuruldu 1.172 Işid'li Öldü(9/10)9


Türkiye'nin IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'de 2 bin 144 IŞİD hedefinin vurulduğu, 816'sı Suriye'de, 365'i Irak'ın kuzeyinde olmak üzere bin 172 IŞİD mensubunun öldürüldüğü bildirildi.



Suriye'deki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 470 bin kişi hayatını kaybetti. 22 milyon nüfuslu ilçede 6.5 milyon kişi ülke içinde, 5 milyon kişiyse diğer ülkelere göç etti. Açık kapı politikasını sürdüren Türkiye, ülkelerindeki şiddetten kaçan 2 milyon 600 bin 561 Suriyeliyi kabul ederken, bunların 264 bin 815'i kamplara yerleştirildi. Türkiye, hem Suriye hem de Irak'ta devam eden IŞİD terör örgütü tehdidine karşı da Ağustos 2014'te kurulan ve 62 ülkenin destek verdiği “IŞİD ile Mücadele Küresel Koalisyonuna” 19 Şubat 2015'ten bu yana aktif destek sağlıyor.








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