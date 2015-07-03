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21 yıldır tutuklu bulunan ilhan çomak için karar verildi

21 YILDIR TUTUKLU BULUNAN İLHAN ÇOMAK İÇİN KARAR VERİLDİ

Henüz 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklanan İlhan Sami Çomak, bugün 42 yaşında ve halen 'tutuklu'. Çomak, 10 ay sonra, yeniden hakim karşısına çıktı bugünkü (2 Temmuz) duruşmada da tahliye çıkmadı.

Tarih : 03 Temmuz 2015, 09:18
Puan Ver : 21 Yıldır Tutuklu Bulunan İlhan Çomak İçin Karar Verildi(6/10)3


Henüz 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklanan İlhan Sami Çomak, bugün 42 yaşında ve halen 'tutuklu'. Çomak, 10 ay sonra, yeniden hakim karşısına çıktı bugünkü (2 Temmuz) duruşmada da tahliye çıkmadı.21 yıldır tutuklu olan ve AİHM kararıyla yeniden yargılanan İlhan Çomak bugünkü duruşmada da tahliye edilmedi.



21 yıldır tutuklu bulunan ve 2 yıldır yeniden yargılanan İlhan Çomak bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. 1994'te, 21yaşında bir üniversite öğrencisiyken tutuklanan ve tam 21 yıldır tutuklulukhali devam eden İlhan Çomak için bugünkü duruşmada da tahliye kararı çıkmadı.21 yıllık tutuklu İlhan Çomak için 'tutukluluğa devam' kararı.



İstanbul Çağlayan Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndegörülen duruşmada mahkeme , Çomak hakkındaki infazın durdurulması ve tahliyetaleplerini, “AİHM kararının daha önceki yargılamayı yapan kuruma (DGM) yönelikolması”, “dosyada delil durumunun değişmemiş olması” gibi gerekçelerlereddetti.



 



Dava 22 Aralık 2015 tarihine ertelendi.








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