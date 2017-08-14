Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Bengisu Avcı, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadın yüzücü olmak için kulaç atacak.

KUZEY DENİZİ VE CEBELİTARIK'I DA GEÇMEK İSTİYOR

6 yaşında Ege Üniversitesi'nde yüzme sporu ile tanışan ve Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri Okt. Dr. Akın Ongun ve Okt. Dr. Armağan Ongun tarafından keşfedilen Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Bengisu Avcı, bireysel ve milli sporcu olarak derecelerle taçlandırdığı sportif yaşamına bir de Manş Denizini geçen en genç Türk kadın yüzücü unvanını eklemeye hazırlanıyor. Hava şartları ve akıntıya bağlı olarak ağustos ayı sonunda Manş Denizini geçmeyi planlayan Avcı'nın hedefleri bununla da sınırlı değil. Avcı, başarılı olması halinde sponsor desteği ile aralarında Kuzey Denizi, Amerika ve Cebeli Tarık Boğazının da bulunduğu 7 okyanus parkurunu tamamlamak istiyor.

YÜZMEDİĞİ YER KALMADI

Bugüne kadar aralarında Macaristan ve İstanbul'da yapılan Ligue Europeenne de Natation (LEN Cup), Avrupa Gençler Açıksu Yüzme Şampiyonası, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Şampiyonası, KoçFest gibi pek çok yarışa katılan ve dereceler kazanan Bengisu Avcı, Erasmus değişim programı ile gittiği Litvanya'da düzenlenen 3 saatlik yüzme yarışında Türkiye'yi temsil etti ve üç yıl milli yüzücü olarak kulaç attı. 2016 yılında, Capri Adasından Napoli'ye uzanan 34 kilometrelik Maratona Del Golfo Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk kadın takımı Çılgın Türkler içinde yer alan Bengisu Avcı, bu maratonda, kendisi de Manş Denizini geçen Türklerden biri olan Kamil Resa Alsaran ile çalışmasının Manş Denizini geçme fikrini doğurduğunu söyledi.

10 SAAT ARALIKSIZ KULAÇ ATACAK

Ağustos ayının sonunda İngiltere'den Fransa'ya doğru yaklaşık 10 saatte, 14-17 derece su sıcaklığında, 36 kilometre kat edecek olan Bengisu Avcı, karadaki fonksiyonel antrenmanlarını İzmir'de Portatletico'da, deniz antrenmanlarını ise antrenörü Mert Onaran ile birlikte Çeşme ve Seferihisar Dalış Kulübü'nde sürdürüyor. Tüm çalışmalarında kano ya da tekne ile yanında ya da iskelede bir kişiye ihtiyaç duyduğunu belirten Avcı'ya Manş'ı geçerken tekne ile bir hakem, mentörü Kamil Resa Alsaran ile annesi Meserret Avcı eşlik edecek. 10 saat boyunca tekneye dokunması yasak olan Avcı, jel gıdalar, izotonik, muz ve bal gibi doğal besinlerle beklenecek.

SPONSOR DESTEĞİNE İHTİYACI VAR

Manş Denizini 1979 yılında, 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan'ın ardından aynı parkuru tamamlayan en genç Türk kadın yüzücü olmaya hazırlanan Avcı'nın tek eksiği sponsor desteği. Sporu hobi olarak görmediğini ve hayatı boyunca spor yapabilmek için Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih ettiğini belirten Avcı, "Ben, mesleğimi sorduklarında, sporcuyum diye cevap verebilmeliyim. O nedenle mümkün olduğu kadar aktif spor hayatımın sürmesini istiyorum. Ancak bireysel spor yapanlar için destek bulmak çok zor. Sadece Manş hedefim için açık suda antrenman yapmam gerek, ulaşım sorunu oluyor. İngiltere'ye gidiş-geliş, konaklama, hakem kiralama gibi masraflarımın karşılanması bile şu süreçte beni çok rahatlatırdı. Şu an ailem masraflarımı karşılayabiliyor. İlerleyen zamanda ise ancak sponsor desteği alabilirsem 7 okyanus parkurunu tamamlayabilirim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberinburada