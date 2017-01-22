Aşk Hayatını Renklendiriyor Aynı Zamanda…
Fenerbahçe'de Ozan Tufan Şoku!
Türkiye İle Tanzanya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı
Eski Nüfus Cüzdanları Hakkında Önemli Açıklama
Cerablus A Polis Teşkilatı Kuruluyor
Eskişehir De Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şemsiyeli İntihar Girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Dhkp-C'li Teröristlerin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşine Cinsel İçerikli Mesaj Gönderen Komşusunu Öldürdü
Ayberk Atilla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Belediyelere Sıfır Faizli Kentsel Dönüşüm Desteği Geliyor
Çocuğunuzun Dişlerinin Dökülmesini İstemiyorsanız…
Pkk, Askeri Güç Olmadan Sincar'dan Çekilmez
Bursaspor Da Teknik Direktör Arayışları Sürüyor
Diyarbakır Dan Haleplilere Yardım
Erdoğan Ve Magufuli Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
İstanbul'a Yeni Metro Geliyor!
Yeni Dönem Abd-Rusya İlişkileri İçin İlk Açıklama
Numan Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

21 ocak sayısal loto çekiliş sonuçları

21 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 21Ocak çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor.

Tarih : 22 Ocak 2017, 10:16
Puan Ver : 21 Ocak Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları(8/10)6


21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.



Haftalardır üst üste devreden büyük ikramiye sonrası 21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiyenin ne kadar vereceği merak ediliyor.



Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarını haberimizdeki listeden sorgulayabilir ne kadar ikramiye kazandığını öğrenebilirsiniz. 21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte, merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları

 



Sayısal Loto bu hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişine göre, 1054. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 22, 23, 31, 35, 43 ve 48 oldu.



Milli Piyango'nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen iki kişi oldu. Talihliler Bursa/Orhangazi ve İstanbul/Sancaktepe ilçelerinden çıktı. 6 bilen 2 kişi 928.410,55 TL ikramiye kazandılar. 5 bilen 134 kişi 5.835,60 TL TL, 4 bilen 8.080 kişi 72,65 TL, 3 bilen 151.648 kişi ise 10,95 TL ikramiye kazandılar.








Etiketler: 21  Ocak  Sayısal  Loto  Çekiliş  Sonuçları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER