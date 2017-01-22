21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto 21Ocak çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor.



21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.







Haftalardır üst üste devreden büyük ikramiye sonrası 21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiyenin ne kadar vereceği merak ediliyor.







Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarını haberimizdeki listeden sorgulayabilir ne kadar ikramiye kazandığını öğrenebilirsiniz. 21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. İşte, merakla beklenen Sayısal Loto sonuçları







Sayısal Loto bu hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişine göre, 1054. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 22, 23, 31, 35, 43 ve 48 oldu.



Milli Piyango'nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen iki kişi oldu. Talihliler Bursa/Orhangazi ve İstanbul/Sancaktepe ilçelerinden çıktı. 6 bilen 2 kişi 928.410,55 TL ikramiye kazandılar. 5 bilen 134 kişi 5.835,60 TL TL, 4 bilen 8.080 kişi 72,65 TL, 3 bilen 151.648 kişi ise 10,95 TL ikramiye kazandılar.