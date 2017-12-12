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21 Maçta 18 Gol Atan Eski Beşiktaşlı Aboubakar, Portekiz'de Şov Yapıyor

21 MAÇTA 18 GOL ATAN ESKİ BEŞİKTAŞLI ABOUBAKAR, PORTEKİZ'DE ŞOV YAPIYOR

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, bu sezon çıktığı 21 maçta 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : 21 Maçta 18 Gol Atan Eski Beşiktaşlı Aboubakar, Portekiz'de Şov Yapıyor(7/10)3

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Aboubakar, 5-0 kazandıkları ve haftayı lider kapattıkları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir futbol ortaya koyduklarını ve taraftarları mutlu ettiklerini belirten golcü oyuncu, "İyi bir takıma karşı mükemmel oynayarak kazandık. İlk gol bizi rahatlattı ve önümüzü açtı. Zaferi hak ettik. İyi oynadık ve taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık. Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Kendileri adına en önemli şeyin kazanmak olduğunu ifade eden Aboubakar, "Marega, Corona veya Aboubakar… Hiç fark etmiyor. Ben hat-trick yapma fırsatı buldum ve takımıma yardımcı olabildiğim için mutluyluk duyuyorum. 3 gol atmak elbette güzel ama önemli olan takımın kazanması" dedi.

HARİKALAR YARATIYOR

Porto'da oynadığı için mutlu olduğunu belirten Kamerunlu forvet, "Oynamaktan dolayı mutluyum. Teknik ekip ve takım arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Sadece gol atmak ve takımıma yardımcı olmak istiyorum. Teşekkürü, ancak maçlarda elimden gelenin en iyisini yaparak edebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

Vincent Aboubakar, bu sezon Portekiz Premier Lig, Portekiz Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçları olmak üzere toplamda 21 maçta 18 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. 25 yaşındaki golcü, 1743 dakika sahada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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