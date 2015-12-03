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21 ilde çok yoğun kar yağışı

21 İLDE ÇOK YOĞUN KAR YAĞIŞI

Son hava durumu raporuna göre Ankara başta olmak üzere 21 ilde kar yağışı var. Bitlis, Van, Hakkari, Siirt, Muş ve Hakkari'de hava durumu raporuna göre kar yağışı çok şiddetli olacak.

Tarih : 03 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : 21 İlde Çok Yoğun Kar Yağışı(8/10)7


HAVA DURUMU 21 İLDE KAR YAĞIŞI



Bugünkü hava durumu raporunda kar yağışı görülecek iller listesi hayli kabarık oldu. Ankara başta olmak üzere Ağrı, Van, Siirt, Muş, Düzce, Karabük, Bolu, Çorum, Bilecek, Kastamonu, Çankırı, Erzincan, Bayburt, Sivas, Kayseri, Tokat, Kars, Batman, Şırnak, Hakkari ve Bitlis illerinde yoğun kar yağışı var.








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