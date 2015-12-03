21 İLDE ÇOK YOĞUN KAR YAĞIŞI
Son hava durumu raporuna göre Ankara başta olmak üzere 21 ilde kar yağışı var. Bitlis, Van, Hakkari, Siirt, Muş ve Hakkari'de hava durumu raporuna göre kar yağışı çok şiddetli olacak.
HAVA DURUMU 21 İLDE KAR YAĞIŞI
Bugünkü hava durumu raporunda kar yağışı görülecek iller listesi hayli kabarık oldu. Ankara başta olmak üzere Ağrı, Van, Siirt, Muş, Düzce, Karabük, Bolu, Çorum, Bilecek, Kastamonu, Çankırı, Erzincan, Bayburt, Sivas, Kayseri, Tokat, Kars, Batman, Şırnak, Hakkari ve Bitlis illerinde yoğun kar yağışı var.
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