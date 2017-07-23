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206 kiloydu, azmedip 6 ayda 85 kilo verdi

206 KİLOYDU, AZMEDİP 6 AYDA 85 KİLO VERDİ

Çocukluktan beri kilo problemi yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Karakaş, 6 ayda 85 kilo verdi. Hedefinin 3 aya kadar 70 kiloya inmek olduğunu belirtti.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 13:50
Puan Ver : 206 Kiloydu, Azmedip 6 Ayda 85 Kilo Verdi(6/10)2

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Karakaş, 6 ayda 85 kilo verdi. Aşırı kiloya bağlı sağlık sorunları yaşayan Karakaş, mide küçültme ameliyatı olduktan sonra kendi çabasıyla kilo vererek sağlığına kavuştu.

34 YAŞINDA 206 KİLOYA ULAŞTI

Şaphane'de yaşayan ve Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu'nda hizmetli olarak çalışan Ahmet Karakaş, 6 ayda verdiği 85 kilo ile görenleri hayrete düşürüyor. Karakaş, "13 yaşında 103 kilo olunca bu rahatsızlığımı öğrendim. Askere 111 kilo olarak gittim. Askerlikten sonra daha da kilo almaya başladım. 34 yaşımda 206 kiloya kadar çıktım. Kendi imkanlarımla kilo vermeye çalıştım 183 kiloya kadar düştüm. Ancak rahatsızlıklarım arttı, kalp rahatsızlığım başladı. Aşırı kilodan dolayı damarlarımda genişleme olduğunu öğrendim. Koah, şeker ve astım hastası olduğumu öğrendim. Kilolarımdan dolayı kalp krizi geçirdim ve daha fazla kilo veremedim. Daha sonra arkadaşlarımın tavsiyesi ile Balıkesir'de Atatürk Devlet Hastanesi'nde mide ameliyatı oldum. 13 gün yattım hastanede."

"BAYGINLIK GEÇİRDİM, YILMADIM. AZMETTİM VE BAŞARDIM"

"Doktorum Mustafa Erol'a sonsuz teşekkür ederim. Ameliyat olmakla her şey bitmemişti. Doktorum bana günde en az 3 litre su içeceksin dedi, ben 5 litre içtim. Doktorum bana günde 2 saat yürüyeceksin dedi, ben 4 saat yürüdüm. İlk zamanlarda yürüyüşlerde çok baygınlık geçirdim, ama yılmadım, azmettim ve başardım. Ailem, eşim çok büyük destek oldu. Abdest alamıyordum, tırnaklarımı kesemiyordum, çoraplarımı bile kendim giyemiyordum. Kişisel bakımlarımı yapamıyordum en önemlisi rüku, secde yapamıyordum, namaz kılamıyordum. 30 araç değiştirdim bugüne kadar, ama şimdi aracımı da rahat kullanabiliyorum" diye konuştu.

"HEDEFİM 3 AYDA 70 KİLO OLMAK"

Moralli olmanın önemli olduğunu da söyleyen Ahmet Karakaş, "Allah'a çok şükür çevremin desteği ve kendi azmimle şimdi 43 numara ayakkabı giyiyorum. Eskiden 47 numara bile zor oluyordu. 74 bedenden 52 bedene düşmenin sevinci anlatılamaz. Özel sipariş gömlek giyerken şimdi L beden giyiyorum. Beni uzun süredir görmeyen arkadaşlarım gözlerine inanamıyor ve beni tanıyamıyorlar. Diyet yaparken çok özen gösterdim. Doktorumun dediğini yaptım. Sık ama az yedim. Kıymayı sadece yumurta içinde yiyerek, eti haşlanmış olarak yedim. Bunun dışında yumurta, süt, günde 5 litre su ve sürekli yürüyüş ile 6 ayda 85 kilo verdim. Bitti mi diye sorarsanız bitmedi. Hedefim 70 kilo ve bu hedefime inşallah 3 ay içinde azimle ulaşacağım" dedi.

"YAŞAMAK UMUTTUR"

"Tüm kilo sorunu yaşayan arkadaşlara tavsiyem yaşamak umuttur sözünü kendilerine hedef koysunlar" diyen Karakaş, "Ben her gün yaşamak umuttur diyerek yürüyüş yaptım. Zaman zaman ağladım. Ama şimdi dünyaya yeniden geldim. Şimdi evimdeki eski elbiselerime baktığımda ben bile şaşırıyorum. Doymazdım, sürekli yemek isterdim. Ama doktorum sayesinde her şeyin irade ve azim olduğunu öğrendim. Bu süreçte bana destek olan Şaphane halkına, doktoruma, özellikle eşim ve çocuklarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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