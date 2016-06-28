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2030'a kadar 5 yaşın altı 69 milyon çocuk ölebilir

2030'A KADAR 5 YAŞIN ALTI 69 MİLYON ÇOCUK ÖLEBİLİR

UNICEF, önlem alınmazsa 2030 yılına kadar 5 yaş altı 69 milyon çocuğun önlenebilir nedenlerle hayatını kaybedeceğini bildirdi

Tarih : 28 Haziran 2016, 10:36
Puan Ver : 2030'a Kadar 5 Yaşın Altı 69 Milyon Çocuk Ölebilir(6/10)8


Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), en  dezavantajlı çocukların sağlık ve eğitim şartlarının iyileştirilmemesi halinde  2030 yılına kadar 5 yaş altı 69 milyon çocuğun öleceğini açıkladı. UNICEF, BM sürüdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için  belirlenen 2030 tarihine kadar mevcut koşulların değişmemesi durumunda çocuk  eşitsizliğinin doğurabileceği sonuçları raporladı.



Rapora göre, mevcut koşullar ve nüfus artış hızı aynı kalırsa 2030  yılında 167 milyon çocuk aşırı yoksulluk altında olacak. 60 milyon çocuk temel  eğitimden mahrum kalırken 750 milyon kadın, çocukken evlenecek. En yoksul çocukların zenginlere oranla 5. yaş gününe varmadan ölme  ihtimalinin iki kat fazla olduğu vurgulanan raporda, şartlar iyileştirilmezse  mevcut eğilime göre 2030 yılına kadar 5 yaş altı 69 milyon çocuğun öleceği  belirtildi.  Raporda önlenebilir nedenlerle çocuk ölümlerin en fazla Güney Asya ve  Sahra altı Afrika'da görüldüğü ifade edildi.

Anneleri okuma yazma bilmeyen çocukların ölme ihtimalinin diğerlerine  göre 3 kat fazla olduğu kaydedilen raporda, fakir ailelerin kız çocuklarının  küçük yaşta evlenme ihtimalinin de diğerlerine göre iki kat fazla bulunduğuna  işaret edildi. Raporda, en dezavantajlı çocukların şartlarının iyileştirilmesi ve  olumsuz sonuçların önlenmesi için hükümetlere çağrı yapılarak, çocukların  çatışmalar nedeniyle mülteci konumuna düşmesinin doğurduğu sorunların önlenmesi  için de sorunlara siyasi çözüm bulunmasının önemi vurgulandı.








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