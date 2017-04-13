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2026 kış olimpiyatları'na adayız

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI'NA ADAYIZ

Halka seslenen Cumhurbaşkanı, “Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi?” diye sorup, ekledi: “Şöyle Erzincan ve Kars'ı da yanımıza alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur? 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz.

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:21
Puan Ver : 2026 Kış Olimpiyatları'na Adayız(5/10)5


Evet Platformu tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi verdi... Erzurum'un kış olimpiyatları için hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum'a kış olimpiyatları yakışır değil mi?



Üniversite Oyunları'nı yaptık ve açılışında buradaydım. Erzurum ve Kars'ı da yanımıza alarak bu organizasyona aday olsak fena mı olur? 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Doğunun incisi Erzurum. Buradan dünyaya, bu olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmaları yaparlar" dedi.



 



kaynak:sabah








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