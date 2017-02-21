2023 İÇİN 'EVET' DAVETİ
Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz...
Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Vesayetin kalkması, hızlı kalkınma, bürokrasinin azalması, güven ve huzurun pekişmesi, 2023 hedeflerimize ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için tüm vatandaşlarımızı ‘evet' demeye davet ediyoruz” dedi.
kaynak:yeniakit
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