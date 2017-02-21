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2023 için 'evet' daveti

2023 İÇİN 'EVET' DAVETİ

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz...

Tarih : 21 Şubat 2017, 09:16
Puan Ver : 2023 İçin 'evet' Daveti(7/10)5


Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Vesayetin kalkması, hızlı kalkınma, bürokrasinin azalması, güven ve huzurun pekişmesi, 2023 hedeflerimize ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için tüm vatandaşlarımızı ‘evet' demeye davet ediyoruz” dedi.



 



kaynak:yeniakit






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