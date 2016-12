Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, 'Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sağlık Çalışması'na göre 2020 yılında her 3 ölümden 2'sinin kronik hastalıklardan kaynaklanacağının tahmin edildiğini söyledi.







21'inci yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyinin yükseldiğini, beslenme alışkanlıklarının değişip bulaşıcı hastalıkların kontrolünün sağlandığını belirten Yılmaz Yücel, bu gibi nedenlerle insanın yaşam süresinin artarak 70'lere ulaştığını belirtti. İl Sağlık Müdürü Yılmaz şunları söyledi:







"Endüstrileşme, doğumda beklenen yaşın yükselmesi ve bulaşıcı hastalıklarla yapılan savaş sonrası tüm dünyada ve ülkemizde kronik hastalıkların en önemli ölüm ve sakatlık sebebi olması nedeniyle sağlık alanında yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gündeme gelmiştir. 2020 yılına her 3 ölümden 2'sinin bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Kronik hastalıklar, tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar olarak tanımlanmaktadır. Kronik hastalıklar dünyada hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde hızla artmakta, var olan sağlık hizmetlerini zorlamakta ve sağlığa ayrılan bütçenin büyük bölümünü kapsamaktadır. Kronik hastalıkların risk faktörleri ile mücadele, ulusal politikalar ve uzun vadeli stratejiler geliştirilerek ortak vizyon ve yol haritası ortaya koymak önemlidir."







"10 ÖLÜMDEN 4'Ü KALP HASTALIĞI"







Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler hastalıklar arttığını belirten Yücel, Bu artışın dünya genelinde kadınlarda binde 78, erkeklerde 106 iken gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda binde 107 ve erkeklerde binde 124 olduğunu ifade etti. Dr. Yılmaz Yücel, şunları söyledi:







"Ülkemizde yapılan 'Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması'na göre en önemli bulaşıcı olmayan hastalıklar kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve KOAH (Kronik bronşit, astım, amfizem) olarak saptanmıştır. Ulusal Hastalık Yükü-Maliyet Etkilik Çalışması'nın sonuçları Türkiye'de yaklaşık 3 milyon koroner kalp hastası bulunduğunu ve her 7 kişiden 1'inin de kalp krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Yine ülkemizde her 10 ölümün dördünün kalp hastalığı nedenli olduğu ve kalp ve damar hastalıklarının önemli bir halk sağlığı sorunu olması bilinciyle bu sene 26'ncısının düzenlendiği 'Kalp haftası' toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Türk Kalp Vakfı tarafından gündeme getirilmiştir. Sigara, hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek trigliserid-kolesterol düzeyi, obezite, metabolik sendrom, diyabet, fiziksel aktivitenin yetersiz oluşu, tuz tüketimi ve alkol kullanımı ile yaş, cinsiyet ve aile hikayesi kardiyovasküler hastalıklar açısından bilinen risk faktörleridir."