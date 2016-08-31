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2019'daki seçimler ay farkıyla yıllara yayılacak!

2019'DAKİ SEÇİMLER AY FARKIYLA YILLARA YAYILACAK!

AK Parti, 2019'daki 3 seçimin, iklim şartları, bütçeye getireceği ek yük ve içinden geçilen hassas durum göz önüne alınarak yeniden takvimlendirilmesini istiyor.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 11:05
Puan Ver : 2019'daki Seçimler Ay Farkıyla Yıllara Yayılacak!(0/10)


AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve MHP Milletvekili Mehmet Parsak'tan oluşan Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri bugün mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Bugünkü toplantıda liderler ile partilerin yetkili kurullarına sunulan ve onay alınan değişiklikler masaya yatırılacak. Toplantıda en önemli başlıklardan birini seçimlerin takvimlendirilmesi konusu oluşturuyor. AK Parti, 2019'daki 3 seçimin, iklim şartları, bütçeye getireceği ek yük ve içinden geçilen hassas durum göz önüne alınarak yeniden takvimlendirilmesini istiyor.



 Normal seçim takvimlerine uyulması halinde 2019'un bahar aylarında yerel, Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı, Kasım ayında ise genel seçim yapılması gerekiyor. AK Parti muhalefete üç seçimi üç yıla yaymayı öneriyor.








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