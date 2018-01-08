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2019'da hizmete giriyor! Avrupa'nın en büyük kapalı çarşısı olacak

2019'DA HİZMETE GİRİYOR! AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KAPALI ÇARŞISI OLACAK

Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir'de çarşı inşa ediliyor. TOKİ tarafından başlatılan projenin 2019 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Tarih : 08 Ocak 2018, 16:00
Puan Ver : 2019'da Hizmete Giriyor! Avrupa'nın En Büyük Kapalı Çarşısı Olacak(9/10)5

1986 yılından bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir'de modern bir çarşı inşa ediliyor. Şahintepe Mahallesi Kanal İstanbul yakasında yapılacak olan çarşı, 322 bin metrekare alana inşa edilecek.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Kapalıçarşı'nın içinde bin 70 adet dükkan, 990 toptancı dükkanı, banka, restorant, kafeterya gibi ihtiyaçlar için 120 ticari dükkan ile 65 TIR'ın aynı anda park edebileceği toplam bin 300 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark bulunacak. Yeni halde ayrıca mescit ve bir sosyal tesis de yer alacak. Hal projesinin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

PROJENİN KURA ÇEKİMLERİ GERÇEKLEŞTİ

Uzun yıllardır hayali kurulan projede esnaf için kura çekimi de gerçekleşti. Toplam bin 70 dükkanın yer alacağı halde esnafın dükkan açacağı alanlar belli oldu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KAPALI ÇARŞISI

Projenin kapsamı ile ilgili bilgi veren İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, "Proje kapsamında 580 dönümlük bir alan var. Bunun 322 dönümü kullanım alanı, 114 dönüm inşaat alanı ve 94 dönüm dükkan inşaat alanı. Bu anlamda Avrupa'nın en modern ve en büyük Kapalıçarşı'sını yapıyoruz. Bunun gibi bir projenin Türkiye'de bir örneği yok. Gerçekten Türkiyemize ve İstanbulumuza yakışır bir tesis inşa ediyoruz. Ayrıca burada faaliyet gösterecek olan bütün üyelerimiz özel mülkiyet sahibi olacaklarö dedi.

Yapılan Kapalıçarşı'nın ulaşım noktasında da İstanbul'un en rahat yerinde olduğu belirten Karlı, önümüzdeki yıllarda yeni yerlerine kavuşacak olan esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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