

2019'da Tayyip Erdoğan kazanırsa ülke parti devletine gider. Türkiye'deki demokrasi, hukuk, yaşam, her şey sıkıntıya girer. Bu seçimin sonuçları daha kesinleşmedi. Kesinlikle ‘Hayır' çıktı. Seçim güvenli olmadığı için biz sandıklarda güvenliği sağladık ama YSK kanunu hiçe sayarak seçimin sonucuna etki etmiş oldu. Bu seçim sonuçlarını kabul etmiyorum" dedi.



