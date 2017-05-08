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2019'da erdoğan kazanırsa türkiye parti devleti olur

2019'DA ERDOĞAN KAZANIRSA TÜRKİYE PARTİ DEVLETİ OLUR

2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret eden Meral Akşener, “Bu ülkemiz için son demokratik seçimdir.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 09:29
Puan Ver : 2019'da Erdoğan Kazanırsa Türkiye Parti Devleti Olur(5/10)6


2019'da Tayyip Erdoğan kazanırsa ülke parti devletine gider. Türkiye'deki demokrasi, hukuk, yaşam, her şey sıkıntıya girer. Bu seçimin sonuçları daha kesinleşmedi. Kesinlikle ‘Hayır' çıktı. Seçim güvenli olmadığı için biz sandıklarda güvenliği sağladık ama YSK kanunu hiçe sayarak seçimin sonucuna etki etmiş oldu. Bu seçim sonuçlarını kabul etmiyorum" dedi.

 








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