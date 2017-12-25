2018 yılı bütçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yatırımları ve kalkınmayı desteklemek için uygulamaya konulan cazibe merkezleri programına 2 milyar TL kaynak ayrılacak.

2018 yılı bütçesinden reel sektör desteklemelerine 37 milyar TL kaynak ayrıldı. Reel sektör destekleri içerisinde 20.3 milyar TL ile sosyal güvenlik işveren prim destekleri en büyük payı aldı. Kasım ayında Plan Bütçe Komisyonu'nda, 11 Aralık'tan itibaren de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan 2018 Yılı Bütçesi kabul edildi. 2018 Yılı bütçesinde, bütçe giderleri 762.8 milyar TL, faiz hariç giderler 691.1 milyar TL, bütçe gelirleri 696.8 milyar TL, vergi gelirleri 599.4 milyar TL, bütçe açığı 65.9 milyar TL, faiz dışı fazla 5.8 milyar TL olarak öngörüldü.

İHRACAT DESTEKLERİNE 3,2 MİLYAR TL

2018 yılında bütçeden reel sektöre sağlanacak destekler 37 milyar TL olarak belirlendi. Bu kapsamda, sosyal güvenlik pirimi desteklerine 20.3, ihracat desteklerine 3.2 milyar TL, kredi garanti fonu ödemelerine 3 milyar TL, tarımsal kredi faiz desteğine 2.6 milyar TL, cazibe merkezleri programına 2 milyar TL, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan desteklere 1.7 milyar TL, esnaf kredileri faiz desteğine 1.5 milyar TL, Eximbank sermaye artırımına 1 milyar TL, turizm sektörü desteklerine 900 milyon TL, yatırım teşviklerine 800 milyon TL aktarılacak.

2017 yılında ekonomiyi canlandırmak için 350 bin işletmeye 196.7 milyar TL kredi için hazine destekli kefalet sağlandı ve kredi tutarı 219 milyar TL'ye ulaştı. 2018 yılında ihracat destekleri 3.2 milyar liraya çıkarılacak, ayrıca Eximbank'a sermaye artırımı için 2018 yılı bütçesinden 1 milyar TL kaynak ayrıldı.

AR-GE'YE 4 MİLYAR TL

2018 yılında bütçeden Ar-Ge harcamalarına 4.9 milyar TL ayrıldı. Yatırım harcamalarına ayrılan kaynak ise 85.1 milyar TL oldu. Dünya'da yer alan habere göre yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında kamu yatırımları içerisinde en yüksek payı 25.5 milyar TL ile ulaştırma sektörü alacak. Eğitim yatırımlarına 14.3 milyar TL, tarım sektörü yatırımlarına 10.1 milyar TL, sağlık sektörü yatırımlarına 8.5 milyar TL kaynak tahsis edildi. 2018 yılında bütçeden en büyük pay 134 milyar TL ile eğitime ayrıldı, ikinci sırada ise 127 milyar TL iye sağlık sektörü yer aldı.

VERGİ GELİRLERİ 599 MİLYAR TL

Vergi gelirlerinin 2018 yılında yüzde 15.2 artarak 599.4 milyar TL, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 6.4 artarak 97.4 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. Vergi gelirlerinin alt kalemlerini, 122.7 milyar TL ile gelir vergisi, 65.8 milyar TL ile kurumlar vergisi, 146.5 milyar TL ile özel tüketim vergisi,13.6 milyar TL ile motorlu taşıtlar vergisi oluşturuyor.

KALKINMA AJANSLARINA 2,6 MİLYAR TL AKTARILDI

2018 yılı bütçesinden yerel yönetimlere 72.9 milyar TL, KÖYDES'e 900 milyon TL kaynak öngörüldü. Bölgesel kalkınmada rol oynayan Kalkınma ajanslarına bugüne kadar 2.6 milyar TL kaynak aktarıldı. 2018 yılında ise 452 milyon TL kaynak aktarılacak. Sosyal amaçlı yerel projelere destek olmak amacıyla geliştirilen SODES projesine 2009-2017 yılları arasında 1.1 milyar TL kaynak aktarılırken, 2018 yılında 281 milyon TL öngörüldü.

Kaynak: haberinburada