Son 2-3 yıldan bu yana Ankara'nın en hızlı gelişen bölgelerinden olan Beytepe'nin yıldızı, ev sahipliği yaptığı 40'a yakın proje sayesinde parlamaya devam ediyor.



Son 2-3 yıldan bu yana Ankara'nın en hızlı gelişen bölgelerinden olan Beytepe'nin yıldızı, ev sahipliği yaptığı 40'a yakın proje sayesinde parlamaya devam ediyor. Başkent inşaat sektörü temsilcilerine göre ise Ulus, Kızılay, Gaziosmanpaşa ve Çukurambar'ın ardından kentin yeni merkezi Beytepe olacak…



Yaşam standartlarını yükselten, ulaşım sorununun olmadığı, aynı zamanda temiz havasıyla da dikkati çeken Beytepe bölgesi, yakın geçmişe kadar Ankara'nın ‘ücra köşesi' olarak görülürdü. Ancak son yıllarda gelişen ve özellikle batıya doğru büyüyen Başkent'te Beytepe, lüks ve konforlu yaşamın kalbi olma yolunda ilerliyor.



Yatırımcının gözde bölgelerinden biri haline gelen Beytepe'de şu an 5 bine yakın lüks konut inşa edildiğini anımsatan Şahika Grup Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İç Mimar Murat Altuntaş, çok sayıda projenin teslim hazırlığı yaptığını, bazı projelerin de kaba inşaatlarının tamamlandığını vurguladı.



Yaklaşık 2 yıl sonra 20 bine yakın kişinin Beytepe'de yaşam sürmeye başlayacağının altını çizen Altuntaş, şunları söyledi:



“Birbiri ardına inşa edilen konut projeleri sayesinde dev bir şantiyeye dönen Ankara'da inşaatın en yoğun olduğu yer Beytepe. Bölgede 40'a yakın projenin inşası tamamlanmış ya da tamamlanmak üzere. Yeni projeler için de hazırlıkların yapıldığını gözlemliyorum. Yalnızca konut değil, ticari alanlar da hayata geçiriliyor; konut projeleriyle beraber 80-100 arası mağaza ve dükkan da Beytepe'de yerini alıyor. Bölgedeki bu gelişim ile 2018'de kentin yeni merkezinin Beytepe olacağını söylemek mümkün. Ulus'tan, Kızılay'a; oradan Gaziosmanpaşa ve son olarak Çukurambar'a geçen ‘kent merkezi' algısı, 2 yıla kadar Beytepe'yle bütünleşecek. Hayat sabahları Beytepe'de başlayıp, akşamları yine burada devam edecek. İş dünyası da aradığını burada bulacağı için Beytepe'ye yönelecek. Hayata geçirdiğimiz Parktepe Evleri projesini de çok yakında konut sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Beytepe'nin en yüksek noktasında inşa ettiğimiz Parktepe Evleri de konumu itibariyle bu canlılığın tam merkezinde olacak.”



Altuntaş, yoğun trafik ve otopark eksikliği gibi kent merkezlerinde yaşanan sorunlardan uzak olan bölge yapısının yoğunluğu kaldırabilecek durumda olduğunu bildirerek, kısa süre içinde kentin yeni buluşma merkezinin de Beytepe olacağını kaydetti.