Çok yakında Başbakan Yıldırım tarafından tanıtımı yapılacak olan ve 2018'de kullanıma sunulacak Türkiye Kart ile ülke genelinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tek bilet kullanılacak.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan 'Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi' kapsamında hazırlanan 'Türkiye Kart' hayata geçmeye hazırlanıyor. 2018'de kullanılmaya başlanacağı açıklanan Türkiye Kart için nedir, nasıl kullanılır, nereden alınır gibi sorular merak ediliyor. İşte Türkiye Kart hakkındaki detaylar…

HER YERDE GEÇERLİ OLACAK

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi" projesi kapsamında önemli bir proje hayata geçiyor.

Tüm şehirlerin toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek tek bir ödeme sistemine geçilecek. Bunun için de İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşma yapılacak.

TEK BİLET KULLANILACAK

Vatandaşlar, üzerinde kendi isminin olduğu ulaşım kartı ile Türkiye genelinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tek bilet kullanacak. Şehir değiştirildiğinde ayrı bir kart almaya gerek kalmayacak.

Üzerindeki akıllı sistem sayesinde kart milli parklarda, müzelerde, uçaklarda… her yerde geçecek.

NEREDEN ALINACAK?

Türkiye Kart, 4 bin 600 noktası bulunan PTT'den alınacak. Tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak mümkün olacak. Dünyada çok az örneği bulunan sistemin, birçok ülkeye de ihraç edilmesi planlanıyor.

BAŞBAKAN TANITACAK

Ülkemizde çok önemli bir görevi yerine getirecek Türkiye Kart, Başbakan Binali Yıldırım'ın yapacağı tanıtım ile hizmete sunulacak.

VATANDAŞ SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

2018'de hizmete sunulacağı açıklanan Türkiye Kart vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor ve takdir görüyor. Sosyal medyada da bu yönde olumlu yorumların yapıldığı görülüyor.

Kaynak: haberinburada