2018'DE 5 BİN ENGELLİ ATAMASI YAPILACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, 2018 yılında 5 bin engelli ataması yapılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada 2018 yılında 5 bin engelli ataması yapılacağını açıkladı.
"İLK ATAMALAR 2018 MART'TA YAPILACAK"
2018 yılının ilk ve son çeyreğinde 5 bin engelli ataması gerçekleştireceklerini dile getiren Sarıeroğlu, ilk atamanın Mart ayında yapılacağını kaydetti.
"TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI BİR İKİ DÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmanın detaylarını, kamuoyunun bir iki gün içerisinde öğreneceğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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