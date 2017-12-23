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2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 Tl
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2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 TL

2018 YILI PASAPORT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: 6 AYLIK 137 TL

2018 yılı pasaport ücretleri belli oldu: 6 aylık 137 TL, 1 senelik 201 TL, 3 senelik 465 TL, 4-10 senelik 657 TL.

Tarih : 23 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : 2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 Tl(8/10)4

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için hazırlanması gereken temel evrakların başında yer alan pasaporta sahip olmak, 2018 yılından itibaren biraz daha masraflı olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi.

PASAPORT ALIRKEN ÖDEYECEĞİNİZ ÜCRET ARTTI

Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.

Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle;

6 aylık; 137,50 TL,

1 senelik; 201,30 TL,

3 senelik; 465,50 TL,

4-10 senelik; 657,40 TL.

2018'DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmeye devam edecek.

"HAREKETLİLİK SÜRECEK"

Artan pasaport harçlarının seyahat edecek olan vatandaşları etkilemesi beklenirken, konuyla ilgili bilgi veren www.biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı, "Elbette ki bu artış pek çok yolcuyu da etkileyecek. Ancak ister uçakla yurt dışına gidip gelen ister otobüsler ile ülkemize giriş çıkış yapan vatandaşlarımızın sayılarında azalma olmaz. Şu anki hareketlilik gelecekte de sürecektir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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