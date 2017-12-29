Taraftarlar, Cenk Tosun'a Bu Fotoğrafla Veda Etti
Ergin Ataman: Josh Adams Ve Ricky Ledo İle Yollarımızı Ayıracağız
Başkandan Olay Sözler: Tudor Benden Randevu Bile Alamaz!
Hatem Ben Arfa'nın Yeni Durağı Belli Oldu
Dubaili İş Adamından Hatice'ye Ahlaksız Teklif: 100 Bin Dolar Veririm
Borsa 2017 Yılını Rekorla Kapattı!
2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Sorusunun Cevabı Önümüzdeki Saatlerde Belli Olacak
Hazard'ın Babası Resmen Açıkladı: Real Madrid'in Teklifini Bekliyor
Angel Di Maria, Yeniden İspanya'ya Dönüyor! Yeni Takımı Belli Oldu
Türkiye Kupasında Rövanş Maçlarının Programı Açıklandı
Hollywood Yıldızlarının Katılımıyla Açılışı Yapılan Mardan Hotel İflas Etti
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sahaya İndi
Samsunspor'da Başkan Ve Yöneticiler İstifa Etti
Gamze Özçelik'ten Kudüs Tepkisi! Mescid-İ Aksa'ya Gitti
Başkan Resmen Açıkladı: Sow'a Teklifimizi Yaptık
Ekranlara Dönmeye Hazırlanan Polat'ı Bekleyen Tehlike!
Süper Lig 18 Ve 19. Hafta Programı Açıklandı
Yılmaz Vural'dan Galatasaray İtirafı: Fatih Terim'den Önce Beni Aradılar
Anadolu Efes Muhteşem Bir Geri Dönüşe İmza Attı
Trabzonsporlu Emmanuel Mas: Boca Juniors'ta Oynamak İstiyorum

2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ BELLİ OLDU: 1603 TL


2018 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu: 1603 TL
Tarih : 29 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : 2018 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu: 1603 Tl(7/10)3

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 yılında uygulanacak ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Rakam 1603 TL olarak belirlendi. Bürüt rakam 2 bin 29 lira olarak belirlendi.

Yüzde 14,2 oranında zam yapıldı. Böylelikle asgari ücrete 2018 yılı için 199 lira zam yapılmış oldu.

KARAR 4'ÜNCÜ TOPLANTIDA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde yapılan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında da asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında karar çıkmamış ve milyonlarca işçi bugün gerçekleştirilen 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı için bekleyişe geçmişti.

Bugün yapılan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası 2018 asgari ücret zammı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında asgari ücret net 1603 TL olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 2018  Yılı  Asgari  Ücreti  Belli  Oldu  1603  Tl    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER