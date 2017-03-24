Uzun süredir merakla beklenen 2018 McLaren 720S nihayet ortaya çıktı. 720 beygirlik bu canavarın tüm detayları ve görüntüleri burada.



Uzun süredir merakla beklenen 2018 McLaren 720S nihayet ortaya çıktı. 720 beygirlik bu canavarın tüm detayları ve görüntüleri burada.



McLaren son birkaç aydır yeni modeliyle ilgili çeşitli ipuçları paylaşıyordu. En sonunda yeni otomobilin üzerindeki sır perdesi kalktı ve ortaya hem tasarım hem de performans açısından bir canavar olan 2018 McLaren 720S çıktı.



McLaren 720S adını 720 beygir gücündeki motorundan alıyor. Otomobil, 4 litrelik V8 turbo motoru sayesinde 100 km/saat hıza sadece 2,8 saniyede ulaşabiliyor.



2018 McLaren 720S Mayıs ayında satışa çıkacak. Henüz kesin olarak açıklanmasa da fiyatının 320 bin dolar civarında olması bekleniyor.



Karbon fiber monokok ve alüminyum gövde panellerine sahip olan araç bir önceki model olan 650S'ten 20 kg daha hafif olmayı da başarmış. Formula 1 takımıyla da adını bilinen McLaren teknoloji konusunda da cömert davranmış. Özel LED farlar viraj dönüşlerine adapte olarak daha geniş alanı aydınlatırken, yine dönüşlerde iç arka tekerleğin yol tutuşunu artıracak bir teknoloji uygulanmış.



McLaren gösterge konusunda sürücüye seçenekler sunuyor. Çok fazla detay görmek istemeyen sürücüler isterse katlanabilir göstergeyi kapatıp sadece devir ve hız gibi temel öğeleri görebiliyorlar. İsteyenler ise göstergeyi genişleterek daha fazla bilgi sahibi olabiliyor.



İlerleyen sayfalarda 2018 McLaren 720S'i daha detaylı görebilirsiniz.