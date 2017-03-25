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2018 mclaren 720s canavar ortaya çıktı

2018 MCLAREN 720S CANAVAR ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir merakla beklenen 2018 McLaren 720S nihayet ortaya çıktı. İşte 720 beygirlik bu canavarın tüm detayları ve görüntüleriMcLaren son birkaç aydır yeni modeliyle ilgili çeşitli ipuçları paylaşıyordu.

Tarih : 25 Mart 2017, 13:13
Puan Ver : 2018 Mclaren 720S Canavar Ortaya Çıktı(9/10)11


En sonunda yeni otomobilin üzerindeki sır perdesi kalktı ve ortaya hem tasarım hem de performans açısından bir canavar olan 2018 McLaren 720S çıktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 2018  Mclaren  720S  Canavar  Ortaya  Çıktı    haber

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