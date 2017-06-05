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2018 için türkiye'deyim

2018 İÇİN TÜRKİYE'DEYİM

Quaresma, Çin'e gideceği iddiaları için SABAH'a konuştu. Hayatının en güzel günlerini İstanbul'da yaşadığını söyleyen Portekizli yıldız, “Hedefimde 2018 Dünya Kupası var. Bu yüzden gelecek sezon da Beşiktaş formasıyla kendimi göstermek istiyorum” dedi

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:59
Puan Ver : 2018 İçin Türkiye'deyim(10/10)9


Milli takım kampına katılmak için ülkesi Portekiz'e uçan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, giderayak Atatürk Havalanı'nda SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. İsmi açıklanmayan bir Çin kulübünün transferi için 8 milyon Euro önerdiği Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı ekipten ayrılmayacağını açıkladı. Beşiktaş'ta muhteşem bir sezon geçirdiğini söyleyen Quaresma, "Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşadım. Portekiz Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğuna ulaştım. Benim için harika geçen bir zamandı. Burada futbol hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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