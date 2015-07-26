2018 FIFA DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi kupaya da ev sahipliği yapacak Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Konstantin Sarayı'nda yapıldı. Türkiye, 5 takımdan oluşan I Grubu'na düşerken rakipleri Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Finlandiya oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi kupaya da ev sahipliği yapacak Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Konstantin Sarayı'nda yapıldı. Türkiye, 5 takımdan oluşan I Grubu'na düşerken rakipleri Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Finlandiya oldu.
Rusya'da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası eleme grubu kuraları Rusya'da çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de hazır bulunduğu kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Servet Yardımcı temsil etti.
Kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, 5 takımdan oluşan iki gruptan biri olan I Grubu'na düştü. A Milliler bu gurupta Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Finlandiya ile mücadele edecek.
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