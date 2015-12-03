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2018 dünya kupası maçlarının saatleri belli oldu

2018 DÜNYA KUPASI MAÇLARININ SAATLERİ BELLİ OLDU

FIFA, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın ve 2017 Konfederasyon Kupası'nın maç saatlerini açıkladı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:37
Puan Ver : 2018 Dünya Kupası Maçlarının Saatleri Belli Oldu(6/10)3


FIFA, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın ve 2017 Konfederasyon Kupası'nın maç saatlerini açıkladı. 2 turnuvanın açılış maçları ve Dünya Kupası Final karşılaşması TSİ 17.00'de oynanacak.



Oluşabilecek saat uyuşmazlığını önlemek adına FIFA, 2018 Dünya Kupası kapsamında Kaliningrad ve Yekaterinburg'da oynanacak olan karşılaşmalarının yerlerini ve saatlerini değiştirdi.



Ardından lokal saat ve hava durumuna göre maçların başlama saatleri daha detaylı ayarlanacak. Bu konuda daha çok bilgi FIFA'nın Mart 2016'da düzenleyeği Dünya Kupası komite toplantısında verilecek.



Konfederasyon Kupası'na katılacak tüm takımlar belli olduktan sonra, son karşılaşmalarının yeri ve saatleri Kasım 2016'da, Dünya Kupası'nın son karşılaşmalarının bilgileri ise turnuvaya katılacak tüm takımların belli olmasından sonra Aralık 2017'de açıklanacak.



Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası maç saatleri şu şekilde:



14 Haziran - 15 Temmuz

Açılış maçı: 17.00

16 Haziran: 12.00, 15.00, 18.00, 21.00



Günde 3 maç oynanacak olan grup maçlarının saatleri: 14.00, 17.00, 20.00



Eş zamanlı oynanacak olan grup maçlarının saati: 15.15

Çeyrek finaller: 16.00, 20.00

Yarı final: 20.00

3.lük maçı: 16.00

Final: 17.00





FIFA Konfederasyon Kupası 2017 Rusya   17 Haziran - 2 Temmuz

Açılış maçı: 17.00

İlk grup maçları: 17.00, 20.00

Son grup maçları: 17.00

Yarı finaller: 20.00

3.maçı: 14.00

Final: 20.00








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