

Apple, iPhone konseptinin doğuşunun 10. yıldönümünü kutlayacağı 2017'de piyasaya sürülecek yeni iPhone'da çarpıcı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili dedikodular bu yeniliklerden birinin tıpkı Samsung'un yapmaya başladığı gibi, bir iris tarayıcısı olacağı yönünde.







Nokia Lumia 950 gibi telefonlar üzerinden aslında çok daha uzun bir zamandır kullanımda olan bir özellik olsa da iris taraması yine de Samsung Galaxy Note 7 için oldukça önemli bir yenilik. Bu özelliğin aynı zamanda Galaxy S8'e de gelme ihtimalini düşünürsek, iPhone 8'in de bir iris tarayıcısına sahip olmasıyla birlikte söz konusu özelliğin artık iyice yaygınlaşacağını söyleyebiliriz.