Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

2017'nin iphone'unda bu da olacak!

2017'NİN İPHONE'UNDA BU DA OLACAK!

Apple, iPhone konseptinin doğuşunun 10. yıldönümünü kutlayacağı 2017'de piyasaya sürülecek yeni iPhone'da çarpıcı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 02 Eylül 2016, 16:14
Puan Ver : 2017'nin İphone'unda Bu Da Olacak!(10/10)9


Apple, iPhone konseptinin doğuşunun 10. yıldönümünü kutlayacağı 2017'de piyasaya sürülecek yeni iPhone'da çarpıcı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili dedikodular bu yeniliklerden birinin tıpkı Samsung'un yapmaya başladığı gibi, bir iris tarayıcısı olacağı yönünde.



Nokia Lumia 950 gibi telefonlar üzerinden aslında çok daha uzun bir zamandır kullanımda olan bir özellik olsa da iris taraması yine de Samsung Galaxy Note 7 için oldukça önemli bir yenilik. Bu özelliğin aynı zamanda Galaxy S8'e de gelme ihtimalini düşünürsek, iPhone 8'in de bir iris tarayıcısına sahip olmasıyla birlikte söz konusu özelliğin artık iyice yaygınlaşacağını söyleyebiliriz.








Etiketler: 2017  Nin  İphone  Unda  Bu  Da  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER